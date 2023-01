Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, na de koersval van donderdag.

IG voorziet een openingswinst van 72 punten voor de Duitse DAX en een plus van 48 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 38 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd. Het optimisme van het begin van het jaar begint te haperen, wat zorgt voor winstnemingen, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Ondertussen benadrukt de Europese Centrale Bank dat er nog een aantal renteverhogingen van 50 basispunten aankomen, terwijl de markt juist verwacht dat het tempo na februari mogelijk omlaag gaat.

Zowel Klaas Knot van De Nederlandsche Bank als voorzitter Christine Lagarde van de ECB benadrukten vandaag dat er nog meerdere stappen van 50 basispunten in het vat zitten, en dat beleggers die dat met een korreltje zout nemen er verstandig aan doen hun posities te herzien.

De notulen van de laatste ECB-vergadering maakten hetzelfde punt: duidelijke communicatie dat de rente nog meerdere keren verhoogd zou worden, werd cruciaal bevonden. Daarbij werd uit de notulen ook duidelijk dat een groot aantal beleidsmakers de rente in december met 75 basispunten wilde verhogen.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING is het duidelijk dat de ECB niet blij is met de huidige marktverwachtingen.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING zijn er ook zorgen over de toekomstige winsten van bedrijven, die momenteel zwaarder wegen dan de dalende rentes. "Een ouderwetse ‘risk-off’-beweging, na een goede start van het jaar", aldus Wiersma.

Bedrijfsnieuws

Deliveroo heeft in 2022 een grotere stap naar winstgevendheid gemaakt dan verwacht. Het aandeel daalde iets meer dan een half procent in Londen. Just Eat Takeaway daalde bijna 5 procent in Amsterdam, na een mooie plus op woensdag dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.

In Parijs deed Thales goede zaken, met een plus van zo'n anderhalf procent. STMicroelectronics was de grootste daler in de CAC 40. Halfgeleiders beleefden sowieso een lastige dag. ASML verloor net als STMicroelectronics bijna 4 procent. Infineon daalde bijna 3,5 procent.

In de DAX ging Beiersdorf aan kop met een plus van rond een half procent en leverde Continental dik 5 procent in. In Frankfurt wisten verder nutsbedrijven een bescheiden winst te behalen, terwijl Adidas en Zalando stevig onder druk stonden.

Euro STOXX 50 4.097,96 (-1,8%)

STOXX Europe 600 450,45 (-1,6%)

DAX 14.920,36 (-1,7%)

CAC 40 6.951,81 (-1,9%)

FTSE 100 7.747,29 (-1,1%)

SMI 11.258,97 (-1,0%)

AEX 735,68 (-1,8%)

BEL 20 3.849,32 (-1,8%)

FTSE MIB 25.596,28 (-1,8%)

IBEX 35 8.793,10 (-1,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een hogere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd. Het sentiment staat onder druk nu de Amerikaanse economie lijkt te verzwakken, met dalende detailhandelsverkopen, een inzakkende industriële productie en een ontslagronde van 10.000 banen bij Microsoft.

"Het economisch slechte nieuws zou normaal gesproken goed zijn voor aandelen", stelde Swissquote Bank, want dat laat ruimte voor de Federal Reserve om minder agressief te rente te verhogen.

Optimisten onder de technische analisten zijn bezorgd dat de S&P500 niet overtuigend door de grens van 4.000 wist te breken, waardoor de koersen weer lagere niveaus zullen opzoeken.

Donderdag viel het economische nieuws mee. Het aantal nieuwe steunaanvragen daalde tot 190.000, waar een toename tot 215.000 was voorzien voor de afgelopen week.

Het aantal in aanbouw genomen woningen in december daalde ook, maar minder sterk dan verwacht. En de index voor de industrie in de regio Philadelphia, van de Federal Reserve Bank uit die stad, bleef negatief, maar verbeterde van -13,7 in december tot -8,9 in januari.

Zorgen over zwakkere economische vooruitzichten maken de dollar kwetsbaar voor macropublicaties. Beleggers prijzen een steeds lagere rente in, niet alleen omdat de inflatie afneemt, maar ook omdat de groeiverwachtingen in Europa en China zijn verbeterd, volgens ING.

James Bullard van de St. Louis Fed zei dat een heropening van de Chinese economie hem zenuwachtig maakt, omdat het kan leiden tot opwaartse druk op de inflatie. Hij wil daarom dat de rente snel boven de 5 procent uitkomt.

Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan Chase, is het daarmee eens. Volgens hem is er nog veel onderliggende inflatie, die niet zomaar weggaat, waarschuwde hij donderdag op het World Economic Forum in Davos.

WTI-olie werd ruim een procent duurder op ruim 80 dollar per vat. De Amerikaanse olievoorraden zijn vorige week opnieuw gestegen.

De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen maakte bekend dat haar ministerie speciale maatregelen heeft genomen nu de VS zijn schuldplafond heeft bereikt. Hiermee kan Amerika tot zeker begin juni nog wel blijven voldoen aan zijn betalingsverplichten.

Bedrijfsnieuws

Procter & Gamble verhoogde donderdag de outlook voor het lopende gebroken boekjaar, na lagere resultaten in het vierde kwartaal, die wel voldeden aan de analistenverwachtingen. Het aandeel daalde ruim 2 procent.

Alcoa sloot meer dan 7 procent lager. Het aluminiumbedrijf meldde woensdag nabeurs een sterke omzetdaling door lagere prijzen en leed opnieuw verlies.

Microsoft verloor nog eens anderhalf procent na en verlies van zo'n 2 procent op woensdag.

Netflix behaalde afgelopen kwartaal een hogere omzet. De abonneegroei kwam uit op 7,66 miljoen. Netflix rekende op 4,5 miljoen en de markt op 4,58 miljoen. Vanaf november kunnen abonnees bij Netflix voor een goedkoper abonnement met reclames kiezen. De abonneegroei was de afgelopen jaren een belangrijke factor voor beleggers. Netflix wil de focus echter verleggen naar de financiële resultaten en geeft daarom geen prognose voor de abonneegroei meer af. Het aandeel steeg nabeurs meer dan 7 procent.

S&P 500 index 3.898,85 (-0,8%)

Dow Jones index 33.044,56 (-0,8%)

Nasdaq Composite 10.852,27 (-1,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren vrijdag in het groen.

Nikkei 225 26.536,34 (+0,5%)

Shanghai Composite 3.262,88 (+0,7%)

Hang Seng 21.970,13 (+1,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0833. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0834.

USD/JPY Yen 129,17

EUR/USD Euro 1,0833

EUR/JPY Yen 139,92

MACRO-AGENDA:

00:30 Inflatie - December (Jap)

06:30 Consumentenvertrouwen - Januari (NL)

06:30 Investeringen - November (NL)

08:00 Producentenprijzen - December (Dld)

08:00 Detailhandelsverkopen - December (VK)

16:00 Bestaande woningverkopen - December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten