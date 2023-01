Warenhuisketen Nordstrom waarschuwt voor tegenvallende kerstomzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Nordstrom zijn donderdag nabeurs 6,5 procent gedaald nadat de Amerikaanse warenhuisketen een winstwaarschuwing gaf voor het vierde kwartaal. Volgens het bedrijf vielen de resultaten in de feestdagenperiode flink tegen. In de negen weken tot en met 31 december 2022 daalde de omzet met 3,5 procent op jaarbasis, aldus Nordstrom. "Het is duidelijk dat consumenten selectiever zijn met hun uitgaven gezien de bredere macro-omgeving", zei CEO Erik Nordstrom in een toelichting. De aangepaste winst per aandeel over 2022 komt vermoedelijk uit op 1,50 tot 1,70 dollar in het vierde kwartaal. Eerder rekende Nordstrom op 2,30 tot 2,60 dollar. De verwachte omzetgroei over heel 2022 van 5 tot 7 procent komt naar verwachting uit aan de onderkant van die bandbreedte, aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

