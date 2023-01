PPG rekent op winstverbetering Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) PPG Industries verwacht in de loop van dit jaar een winstverbetering, onder meer door een matiging van de grondstofkosten, stabilisatie van de vraag naar coatings in Europa vanaf het tweede kwartaal en sterk economisch herstel in China. Dit meldde de concurrent van AkzoNobel donderdag nabeurs bij de kwartaalcijfers. Ook verwacht het bedrijf, "met minder verstoringen van de toeleveringsketen, een ruime beschikbaarheid van grondstoffen en een verbeterde productie-efficiëntie", zei de nieuwe CEO Tim Knavish. Zover is het nog niet. In het eerste kwartaal zal het algemene vraagklimaat consistent blijven met het vierde kwartaal, "waarbij de economische activiteit in Europa en China zwak blijft", aldus Knavish. PPG rekent voor het eerste kwartaal op een winst per aandeel van 0,95 tot 1,05 dollar en een aangepaste winst per aandeel van 1,10 tot 1,20 dollar. In het vierde kwartaal van 2022 daalde de nettowinst met 11 procent op jaarbasis, van 298 miljoen tot 286 miljoen dollar, of 1,01 dollar per aandeel. De aangepaste winst kwam uit op 1,22 dollar. De omzet steeg dankzij hogere verkoopprijzen, terwijl de volumes daalden. In de verslagperiode steeg de omzet bij constante wisselkoersen met 5 procent naar 4.185 miljoen euro. De volumes daalden met 5 procent omdat de bedrijvigheid in de meeste regio's terugliep. In de nabeurshandel steeg het aandeel 3,5 procent. Bron: ABM Financial News

