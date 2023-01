Meer abonnees voor Netflix

(ABM FN-Dow Jones) Netflix heeft in het vierde kwartaal van 2022 een hogere omzet behaald bij een sterke groei van het aantal abonnees. Dit bleek donderdagavond uit de resultaten van de Amerikaanse streamingreus.

"2022 was een moeilijk jaar, met een hobbelige start maar een beter einde. We geloven dat we een duidelijk pad hebben om onze inkomstengroei te versnellen", aldus het bedrijf.

De abonneegroei kwam afgelopen kwartaal uit op 7,66 miljoen. Netflix rekende op 4,5 miljoen en de markt op 4,58 miljoen.

Vanaf november kunnen abonnees bij Netflix voor een goedkoper abonnement met reclames kiezen. Dit kost 6,99 dollar in plaats van 9,99 dollar. De reclames duren dan tot 5 minuten, in plaats van maximaal 30 seconden.

De abonneegroei was de afgelopen jaren een belangrijke factor voor beleggers. In het derde kwartaal van afgelopen jaar viel de groei mee, maar in de twee kwartalen ervoor stelde de streamingreus zwaar teleur.

Netflix wil de focus verleggen naar de financiële resultaten en geeft daarom dit jaar geen prognose voor de abonneegroei meer af.

De omzet steeg in het vierde kwartaal van 7,71 miljard naar 7,85 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten voorspelden een omzet van 7,84 miljard dollar.

Netflix zelf rekende voor het vierde kwartaal op een omzet van 7,78 miljard dollar.

Bij de resultaten over het derde kwartaal waarschuwde het bedrijf voor een winstdaling van 1,33 dollar tot slechts 0,36 dollar per aandeel in het vierde kwartaal. Dat werd 0,12 dollar per aandeel als gevolg van een eenmalige last van 463 miljoen dollar.

Outlook

Voor het eerste kwartaal rekent Netflix op een omzet van 8,17 miljard dollar en een winst per aandeel van 2,82 dollar.

Netflix kondigde donderdag ook aan dat Ted Sarandos en Greg Peters nu gedeeld CEO zijn. Medeoprichter Reed Hastings is niet langer CEO, maar bestuursvoorzitter.

Het aandeel Netflix noteerde donderdag nabeurs 4,5 procent hoger.