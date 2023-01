Recessievrees zet Wall Street lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,8 procent op 3.898,85 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 33.044,56 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent in het rood op 10.852,27 punten.

Het sentiment staat onder druk nu de Amerikaanse economie lijkt te verzwakken, met dalende detailhandelsverkopen, een inzakkende industriële productie en een ontslagronde van 10.000 banen bij Microsoft.

"Het economisch slechte nieuws zou normaal gesproken goed zijn voor aandelen", stelde Swissquote Bank, want dat laat ruimte voor de Federal Reserve om minder agressief te rente te verhogen.

Optimisten onder de technische analisten zijn bezorgd dat de S&P500 niet overtuigend door de grens van 4.000 wist te breken, waardoor de koersen weer lagere niveaus zullen opzoeken.

Donderdag viel het economische nieuws mee. Het aantal nieuwe steunaanvragen daalde tot 190.000, waar een toename tot 215.000 was voorzien voor de afgelopen week.

Het aantal in aanbouw genomen woningen in december daalde ook, maar minder sterk dan verwacht. En de index voor de industrie in de regio Philadelphia, van de Federal Reserve Bank uit die stad, bleef negatief, maar verbeterde van -13,7 in december tot -8,9 in januari.

Zorgen over zwakkere economische vooruitzichten maken de dollar kwetsbaar voor macropublicaties. Beleggers prijzen een steeds lagere rente in, niet alleen omdat de inflatie afneemt, maar ook omdat de groeiverwachtingen in Europa en China zijn verbeterd, volgens ING.

James Bullard van de St. Louis Fed zei dat een heropening van de Chinese economie hem zenuwachtig maakt, omdat het kan leiden tot opwaartse druk op de inflatie. Hij wil daarom dat de rente snel boven de 5 procent uitkomt.

Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan Chase, is het daarmee eens. Volgens hem is er nog veel onderliggende inflatie, die niet zomaar weggaat, waarschuwde hij donderdag op het World Economic Forum in Davos.

De euro/dollar handelde donderdagavond op 1,0834. WTI-olie werd ruim een procent duurder op ruim 80 dollar per vat. De Amerikaanse olievoorraden zijn vorige week opnieuw gestegen.

De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen maakte bekend dat haar ministerie speciale maatregelen heeft genomen nu de VS zijn schuldplafond heeft bereikt. Hiermee kan Amerika tot zeker begin juni nog wel blijven voldoen aan zijn betalingsverplichten.

Bedrijfsnieuws

Procter & Gamble verhoogde donderdag de outlook voor het lopende gebroken boekjaar, na lagere resultaten in het vierde kwartaal, die wel voldeden aan de analistenverwachtingen. Het aandeel daalde ruim 2 procent.

Alcoa sloot meer dan 7 procent lager. Het aluminiumbedrijf meldde woensdag nabeurs een sterke omzetdaling door lagere prijzen en leed opnieuw verlies.

Netflix opent nabeurs de boeken, waarbij de focus volgens marktkenners niet zozeer zal liggen op de abonneegroei, maar op de financiële resultaten over het vierde kwartaal van 2022, zoals omzet, winst en de marges. Bij de resultaten over het derde kwartaal waarschuwde Netflix al voor een winstdaling van 1,33 dollar tot slechts 0,36 dollar per aandeel. Analisten gaan uit van een winst van 0,60 dollar. Netflix sloot in aanloop naar de cijfers ruim 3 procent in de min.

Microsoft verloor nog eens anderhalf procent na en verlies van zo'n 2 procent op woensdag.