Waarschuwing Siemens Energy

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Siemens Energy verwacht in het lopende boekjaar 2023 in de rode cijfers te belanden, ondanks een vrij sterk eerste kwartaal. Dit meldde het Duitse bedrijf donderdagavond. In het eerste kwartaal van dit boekjaar heeft Siemens Energy een sterke order- en omzetgroei en een beter dan verwachte kasstroom gerealiseerd. Toch werd een verbetering van de onderliggende operationele winst bij Gas Services, Grid Technologies en Transformation of Industry teniet gedaan door hogere kosten bij Siemens Gamesa Renewable Energy, dat niet langer rekent op de winstgevendheid in 2023 die eerder werd geschetst in zijn bedrijfsplan. In het eerste kwartaal behaalde Gamesa een aangepaste EBIT van 760 miljoen euro negatief. Dit heeft als gevolg dat Siemens Energy de verwachtingen voor het volledige boekjaar moet aanpassen. Eerder werd een scherpe winstdaling voorspeld voor 2023. Nu rekent het bedrijf op een nettoverlies. De winstmarge zal vermoedelijk niet uitkomen op 2 tot 4 procent, maar 1 tot 3 procent, aldus Siemens Energy. De verwachte omzetgroei in 2023 van 3 tot 7 procent blijft wel staan. In het eerste kwartaal kwam de orderintake van Siemens Energy uit op 12.727 miljoen euro, ruim boven de marktconsensus van 9.453 miljoen euro, bleek donderdag uit de voorlopige cijfers over het afgelopen kwartaal. De omzet bedroeg 7.064 miljoen euro, waar analisten 6.644 miljoen euro voorspelden. Onder de streep resteerde een verlies van 384 miljoen euro met een negatieve marge van 5,4 procent. Hier ging de markt uit van een bescheiden verlies van 32 miljoen euro en een negatieve marge van 0,5 procent. Het aangepaste resultaat was 282 miljoen euro negatief, waar analisten uitgingen van 53 miljoen euro positief. De aangepaste vrije kasstroom kwam in het eerste kwartaal uit op 58 miljoen euro negatief, aldus Siemens Energy. Voor het volledige boekjaar 2023 wordt wel gerekend op een positieve aangepaste vrije kasstroom. De verwachting was eerder negatief. Op 7 februari aanstaande komt Siemens Energy met volledige kwartaalcijfers. Bron: ABM Financial News

