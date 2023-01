Olieprijs handhaaft zich boven 80 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag verder gestegen. Bij een settlement van 80,33 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,1 procent duurder.



Nu WTI-olie steun heeft gevonden tussen de 71 en 75 dollar, is de trend voor de olieprijs op korte termijn opwaarts, volgens analisten van Sevens Report Research.



"Maar recessierisico's zullen gezien de huidige onzekerheden waarschijnlijk een significante stijging [van de olieprijs] beperken", aldus de analisten.



De voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten zijn vorige week opnieuw gestegen, bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA.



In de week eindigend op 13 januari stegen de voorraden ruwe olie met 8,4 miljoen vaten tot 448,0 miljoen stuks.



De benzinevoorraden liepen op met 3,5 miljoen vaten tot 230,3 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel slonken met 1,9 miljoen vaten tot 115,8 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 85,3 procent. Dat was een week eerder 84,1 procent.



Volgens Noah Barrett van Janus Henderson Investors was juist gerekend op een daling van de olievoorraden en was het voorradenrapport als geheel licht negatief. Bron: ABM Financial News

