Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 1,6 procent tot 450,45 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 1,7 procent op 14.920,36 punten. De Franse CAC 40 verloor 1,9 procent bij een stand van 6.951,87 punten. De Britse FTSE sloot 1,1 procent lager op 7.747,29 punten.

De Europese markten handelden scherp lager, nu het optimisme van het begin van het jaar begint te haperen, wat zorgt voor winstnemingen, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Daarbij zijn de DAX en FTSE 100 op het laagste punt van de week beland, volgens de marktkenner.

Beleggers maken zich zorgen over een recessie, nadat belangrijke Amerikaanse macrodata woensdag tegenvielen.

Ondertussen benadrukt de Europese Centrale Bank dat er nog een aantal renteverhogingen van 50 basispunten aankomen, terwijl de markt juist verwacht dat het tempo na februari mogelijk omlaag gaat.

Zowel Klaas Knot van De Nederlandsche Bank als voorzitter Christine Lagarde van de ECB benadrukten vandaag dat er nog meerdere stappen van 50 basispunten in het vat zitten, en dat beleggers die dat met een korreltje zout nemen er verstandig aan doen hun posities te herzien.

De notulen van de laatste ECB-vergadering maakten hetzelfde punt: duidelijke communicatie dat de rente nog meerdere keren verhoogd zou worden, werd cruciaal bevonden. Daarbij werd uit de notulen ook duidelijk dat een groot aantal beleidsmakers de rente in december met 75 basispunten wilde verhogen.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING is het duidelijk dat de ECB niet blij is met de huidige marktverwachtingen.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING zijn er ook zorgen over de toekomstige winsten van bedrijven, die momenteel zwaarder wegen dan de dalende rentes. "Een ouderwetse ‘risk-off’-beweging, na een goede start van het jaar", aldus Wiersma.

De euro/dollar noteerde rond het slot in Europa op 1,0799. WTI-olie kostte donderdag ruim 80 dollar. De Amerikaanse olievoorraden zijn afgelopen week verder opgelopen.



Bedrijfsnieuws

Deliveroo heeft in 2022 een grotere stap naar winstgevendheid gemaakt dan verwacht. Het aandeel daalde iets meer dan een half procent in Londen. Just Eat Takeaway daalde bijna 5 procent in Amsterdam, na een mooie plus op woensdag dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.

In Parijs deed Thales goede zaken, met een plus van zo'n anderhalf procent. STMicroelectronics was de grootste daler in de CAC 40. Halfgeleiders beleefden sowieso een lastige dag. ASML verloor net als STMicroelectronics bijna 4 procent. Infineon daalde bijna 3,5 procent.

In de DAX ging Beiersdorf aan kop met een plus van rond een half procent en leverde Continental dik 5 procent in. In Frankfurt wisten verder nutsbedrijven een bescheiden winst te behalen, terwijl Adidas en Zalando stevig onder druk stonden.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent in het rood.