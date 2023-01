Dimon: Amerikaanse rente piekt boven 5 procent - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Federal Reserve zal de rente tot boven de 5 procent verhogen. Dit verwacht Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan Chase. "Ik denk echt dat de rentes vermoedelijk hoger uitkomen dan 5 procent…omdat er volgens mij nog veel onderliggende inflatie is, en dat gaat niet zomaar weg", zei Dimon donderdag voor de camera van CNBC op het World Economic Forum in Davos. De Fed heeft de rente inmiddels al verhoogd naar 4,25 tot 4,50 procent en komt op 1 februari met een nieuw rentebesluit. De zogeheten 'terminal rate' werd in december ingeschat op 5,1 procent. Bron: ABM Financial News

