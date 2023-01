Halfgeleiders onder druk in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag lager geëindigd. Bij een slot van 735,68 punten sloot de AEX 1,8 procent in het rood. "De vrees voor recessie, die de laatste tijd weinig speelde, is terug", volgens marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland Het sentiment staat onder druk nu de Amerikaanse economie lijkt te verzwakken, met dalende detailhandelsverkopen, een inzakkende industriële productie en een ontslagronde van 10.000 banen bij Microsoft. Er wordt echter een zachte landing van de Amerikaanse economie verwacht, aldus Bouhmidi. Ondertussen benadrukt de Europese Centrale Bank dat er nog een aantal renteverhogingen van 50 basispunten aankomen, terwijl de markt juist verwacht dat het tempo na februari mogelijk omlaag gaat. Zowel Klaas Knot van De Nederlandsche Bank als voorzitter Christine Lagarde van de ECB benadrukten vandaag dat er nog meerdere stappen van 50 basispunten in het vat zitten, en dat beleggers die dat met een korreltje zout nemen er verstandig aan doen hun posities te herzien. De notulen van de laatste ECB-vergadering maakten hetzelfde punt: duidelijke communicatie dat de rente nog meerdere keren verhoogd zou worden, werd cruciaal bevonden. Daarbij werd uit de notulen ook duidelijk dat een groot aantal beleidsmakers de rente in december met 75 basispunten wilde verhogen. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING is het duidelijk dat de ECB niet blij is met de huidige marktverwachtingen. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0799. WTI-olie kostte ruim 80 dollar. De Amerikaanse olievoorraden zijn afgelopen week opnieuw gestegen. Stijgers en dalers Heineken was donderdag één van de weinige stijgers in de AEX, met een winst van bijna anderhalf procent. Halfgeleideraandelen stonden onder druk. Besi en ASMI daalden respectievelijk zo'n 4,5 en bijna 6 procent. Woensdag steeg ASMI nog met bijna 10 procent na een sterke kwartaalupdate. Hekkensluiter Adyen leverde 6,5 procent in. Koersdoelverhogingen voor Wolters Kluwer en Unilever leverden geen grote koersuitslagen op voor deze aandelen. Unilever steeg licht en Wolters Kluwer leverde nipt in. ArcelorMittal daalde ondanks een koersdoelverhoging zo'n 3,5 procent. In de Midkap deed koploper Fugro goede zaken met een winst van ruim anderhalf procent en steeg ASR Nederland meer dan een procent. Aalberts en Basic-Fit daalden zo'n 3,5 tot bijna 4 procent en Just Eat Takeaway leverde bijna 5 procent in. De maaltijdbezorger werd woensdag nog beloond met een hogere koers voor de positieve cijfers die het publiceerde. Bij de kleine aandelen waren de winsten beperkt. Kendrion wist er nog een winst van ruim een procent uit te slepen. Ebusco en Fastned daalden zo'n 5 procent en Azerion 7,5 procent. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent in het rood. Bron: ABM Financial News

