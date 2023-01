Rode opening voor Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, omdat beleggers voorzichtig blijven nadat Wall Street woensdag het grootste verlies in meer dan een maand tijd optekende.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index stonden een half uur voor de opening 0,9 procent in het rood.

Het sentiment stond onder druk door recente indicaties dat de Amerikaanse economie aan het verzwakken is, met dalende detailhandelsverkopen, een inzakkende industriële productie en een ontslagronde van 10.000 medewerkers bij Microsoft.

"Het economische slechte nieuws zou normaal gesproken goed zijn voor aandelen", stelde Swissquote Bank, want dat laat ruimte voor de Federal Reserve om minder agressief te rente te verhogen.

Optimisten onder de technische analisten zijn bezorgd dat de S&P500 niet overtuigend door de grens van 4.000 wist te breken, waardoor de koersen weer lagere niveaus zullen opzoeken.

Donderdag was het economisch nieuws niet zo slecht. Het aantal nieuwe steunaanvragen daalde tot 190.000, waar een toename tot 215.000 was voorzien voor de afgelopen week.

Het aantal in aanbouw genomen woningen in december daalde ook, maar minder sterk dan verwacht. En de index voor de industrie in de regio Philadelphia, van de Federal Reserve Bank uit die stad, bleef negatief, maar verbeterde van -13,7 in december tot -8,9 in januari.

Ook Europese aandelen stonden donderdag lager. De Europese Centrale Bank maakte werk van zijn opdracht om beleggers te laten weten dat de centrale bank het serieus meent, als er wordt gehint op meer renteverhogingen. Zowel Klaas Knot van DNB als voorzitter Christine Lagarde van de ECB benadrukten dat er nog meerdere stappen van 50 basispunten zijn voorzien, en dat beleggers die dat met een korreltje zouden nemen er verstandig aan doen hun posities te herzien. De notulen van de laatste ECB-vergaderingen maakten hetzelfde punt: duidelijke communicatie dat de rente nog meerdere keren verhoogd zou worden, werd cruciaal bevonden.

Zorgen over zwakkere economische vooruitzichten maken de dollar kwetsbaar voor economische rapporten. Beleggers prijzen een steeds lagere rente in, niet alleen omdat de inflatie afneemt, maar ook omdat de groeiverwachtingen in Europa en China zijn opgeveerd, volgens ING.

James Bullard van de St. Louis Fed zei dat een heropening van de Chinese economie hem zenuwachtig maakt, omdat het kan leiden tot opwaartse druk op de inflatie. Hij wil daarom snel met de rente boven de 5 procent komen.

De euro/dollar noteerde op 1,0805. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0790 op de borden.

De olieprijs was stabiel. Een maart-future West Texas Intermediate daalde 0,1 procent tot 79,69 dollar en de Brent-future voor maart was onveranderd op 85,00 dollar.

Bedrijfsnieuws

Procter & Gamble verhoogde donderdag de outlook voor het lopende gebroken boekjaar, nadat het in het afgelopen kwartaal iets minder omzet en winst boekte dan een jaar eerder, maar wel voldeed aan de winstverwachtingen van analisten. Het aandeel lijkrt desondanks meer dan 2 procent prijs te geven.

Alcoa stond 6,5 procent lager in de handel voorbeurs. Het aluminiumbedrijf meldde woensdag nabeurs een sterke omzetdaling door lagere prijzen en leed opnieuw verlies.

Discover Financial onthulde dat klanten steeds verder achterop raken met betalingen op leningen en creditcards. Het aandeel leverde 7,5 procent in voorbeurs.

H.B. Fuller meldde een versnelde vertraging van de vraag naar kleefstoffen voor de bouw. Het aandeel koerste 3 procent lager in de elektronische handel.

Netflix opent nabeurs de boeken, waarbij de focus volgens marktkenners niet zozeer zal liggen op de abonneegroei, maar op de financiële resultaten over het vierde kwartaal van 2022, zoals omzet, winst en de marges. Bij de resultaten over het derde kwartaal waarschuwde Netflix al voor een winstdaling van 1,33 dollar tot slechts 0,36 dollar per aandeel. Analisten gaan uit van een winst van 0,60 dollar. Netflix lijkt een procent lager te openen.



Slotstanden

Wall Street sloot woensdag lager. De Dow Jones index daalde 1,8 procent naar 33.297 punten, de breder samengestelde S&P 500 index leverde 1,6 procent in op 3.929 punten en de Nasdaq verloor 1,2 procent op 10.957 punten.