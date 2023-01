Grote groep binnen ECB opteerde voor grotere renteverhoging Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Een flink aantal centraal bankiers van de Europes Centrale Bank opteerde bij de vorige monetaire vergadering medio december voor een stevigere verhoging van de rente. Dit bleek donderdag uit de notulen van de ECB. De ECB verhoogde de rente met 50 basispunten, zoals hoofdeconoom Philip Lane voorstelde, maar een groot aantal bankiers had liever een verhoging met 75 basispunten gezien, omdat de inflatie te lang te hoog blijft. Sommigen 'haviken' gingen akkoord met de 50 basispunten, omdat voorzitter Christine Lagarde in de communicatie extra nadruk zou leggen op de volgende stappen in de renteverhogingscyclus. In december zei Lagarde te verwachten dat de ECB de rente de komende beleidsvergaderingen steeds met 50 basispunten zal verhogen. Ze benadrukte dat dit waarschijnlijk meerdere keren met 50 basispunten zou gebeuren. Donderdag in Davos bij het World Economic Forum herhaalde Lagarde deze woorden, omdat de inflatie volgens haar nog altijd veel te hoog is. Op de vraag of de ECB toekomstige renteverhogingen zou kunnen inperken tot kleinere stappen, zei Lagarde dat ze beleggers adviseert "om hun positie te herzien." Bron: ABM Financial News

