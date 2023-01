Lagarde zegt dat ECB koers houdt in rentebeleid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) Voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank heeft gezegd dat de centrale bank koers houdt in zijn monetaire beleid, gericht op de aanpak van een te hoge inflatie. Op het World Economic Forum in Davos zei Lagarde tijdens een paneldiscussie dat de inflatie in de eurozone nog te hoog is. "De inflatiecijfers zijn nog veel te hoog", aldus Lagarde. "We zullen onze koers vasthouden totdat we lang genoeg in restrictief terrein zijn om de inflatie bijtijds naar 2 procent te kunnen brengen." Op de vraag of de ECB toekomstige renteverhogingen zou kunnen inperken tot kleinere stappen, zei Lagarde dat ze beleggers adviseert "om hun positie te herzien." In december zei Lagarde te verwachten dat de ECB de rente de komende beleidsvergaderingen steeds met 50 basispunten zal verhogen, ten opzichte van de huidige 2 procent. Ze benadrukte dat dit waarschijnlijk meerdere keren met 50 basispunten zou zijn. Beleggers zijn op zoek naar signalen dat de ECB en de Federal Reserve een pauze willen inbouwen in de renteverhogingen, nu de inflatie over zijn piek heen lijkt, na agressieve renteverhogingen vorig jaar. Lagarde zei dat de economische vooruitzichten voor de eurozone de afgelopen weken "veel positiever" zijn geworden, wijzend op de actieve arbeidsmarkt, lage werkloosheid en hoge participatiegraad. Sterke economische groei en een krappe arbeidsmarkt betekenen echter ook dat de ECB mogelijk meer moet doen om de vraag te verminderen, en zo de inflatiedruk weg te nemen. "Hoe je het ook bekijkt, de inflatie is veel te hoog." Bron: ABM Financial News

