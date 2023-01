Beursblik: JPMorgan houdt vertrouwen in Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft zijn adviezen voor de energiesector tegen het licht gehouden na de sterke correctie van de aardgasprijs, met name in Europa, en concludeert dat de winsten kunnen tegenvallen. Dit blijkt donderdag uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. Voor de middellange termijn blijft de bank positief over energie, omdat de volatiele economie voor een ‘supercyclus’ kan zorgen, terwijl de huidige olieprijzen ruim winstgevend zijn voor de grote olieproducenten, tegen een historisch gemiddelde van 45 tot 50 dollar per vat. Daarbij vindt JPMorgan Europese oliebedrijven momenteel interessanter dan Amerikaanse. Voor de korte termijn zijn analisten echter te optimistisch, vreest de bank. JPMorgan zit gemiddeld 10 procent lager dan de analistenconsensus op basis van de nieuwste taxaties, en bij aandelen die het vooral van aardgas moeten hebben kan dit percentage nog wat verder oplopen in de dubbele cijfers. Omdat er een sterkere opslagbuffer is voor aardgas, zal het nog geruime tijd duren voordat duidelijk wordt of er de volgende winter, van 2023 op 2024, een tekort zal zijn. De bank heeft als voornaamste Overwogen aandelen TotalEnergies, Shell en Galp. Aandelen gericht op gas via pijpleidingen zijn reden voor voorzichtigheid. Dat geldt dus niet voor LNG, merken de analisten op. De adviezen voor Equinor en OMV gaan omlaag naar Onderwogen en dat voor Eni gaat van Overwogen naar Neutraal Bron: ABM Financial News

