Turkse centrale bank laat rente opnieuw ongemoeid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse centrale bank heeft donderdag de rente op 9 procent gehandhaafd, voor de tweede vergadering op rij, na een verlaging met 500 basispunten in de voorafgaande maanden. De inflatie daalde in december aanzienlijk, van 84,4 procent in november tot 64,3 procent, dankzij lagere grondstoffenprijzen. Ook stabiliseerde de lira en is de daling te relateren aan het feit dat de prijzen een jaar eerder al sterk waren gestegen. Economen rekenen op een verder teruglopende inflatie in de komende maanden. De centrale bank wees behalve op een verbeterende inflatietrend ook op afnemen vraag. "Het is cruciaal dat financiële condities ondersteunend blijven om de structurele verbeteringen in de aanvoer- en investeringscapaciteit vast te houden", stelde de bank, "in een tijd van toenemende onzekerheden rond mondiale groei en verdere escalatie van politieke risico's." Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.