Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager in een marktsentiment dat vooral bepaald lijkt te worden door het rentebeleid en de speculaties daaromtrent.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 1,2 procent op 451,60 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,2 procent naar 14.995,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,4 procent met een stand van 6.982,14 punten. De Britse FTSE daalde 0,8 procent naar 7.764,72 punten.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING zijn er zorgen over de toekomstige winsten van bedrijven, die momenteel zwaarder wegen dan de dalende rentes. "Een ouderwetse ‘risk-off’-beweging, na een goede start van het jaar", aldus Wiersma.

ING verwacht dat de rentes verder kunnen dalen en dat de Fed de komende maanden een veel minder agressieve toon zal aanslaan.

In Europa zal het beeld wat anders zijn. De Europese Centrale Bank zal na de komende monetaire beleidsvergadering niet stoppen met de rente te verhogen, zo zei voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank donderdag tegen de Amerikaanse nieuwszender CNBC. "De centrale bank zal niet stoppen na een enkele verhoging met 50 basispunten, dat is zeker", aldus Knot over de komende stappen van de ECB. "De kerninflatie is nog niet de bocht om in de eurozone."

Vanmiddag verschijnen in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen, de woningbouw en bouwvergunningen over december, de activiteitenindex van de Fed van Philadelphia en de wekelijkse olievoorraden. Voor de steunaanvragen wordt uitgegaan van 215.000 tegen 205.000 een week eerder.

Sprekers zijn namens de Federal Reserve donderdag vicevoorzitter Lael Brainard en de voorzitter van de Fed van New York, John Williams.

Olie werd donderdag goedkoper. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 1,2 procent in het rood op 78, dollar, terwijl voor een maart-future Brent 84, dollar werd betaald, een daling van 0,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0821. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0804 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,0790 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Deliveroo heeft in 2022 een grotere stap naar winstgevendheid gemaakt dan verwacht. De koers van het aandeel noteerde 0,3 procent hoger.

In Parijs noteerden zeven van de veertig hoofdaandelen een plus in de koers, die in slechts één geval boven het procent uitkwam, in Frankfurt waren dit er vier, waarvan ook één met een koerswinst van in dit geval van bijna 2 procent: Hannover Rueck.

De aandelenkoersen van ArcelorMittal en Adidas zijn donderdag de grootste dalers in respectievelijk Parijs en Frankfurt.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het rood.

De Dow Jones index daalde woensdag 1,8 procent naar 33.297 punten, de breder samengestelde S&P 500 index leverde 1,6 procent in op 3.929 punten en de Nasdaq verloor 1,2 procent op 10.957 punten.