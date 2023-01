Valuta: alle ogen even gericht op Davos

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond 1,0820 dollar in een markt die de ontwikkelingen in Davos in de gaten houdt.

"Die aandacht zal in de komende dagen niet minder worden", zo verwacht valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury. "De voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde neemt vandaag en morgen deel aan een paneldiscussie in Davos. De markt lijkt, zeker gezien de recente top van de euro op 1,0887 dollar, in Europa nog altijd het meeste rekening te houden met een renteverhoging van 50 basispunten in februari en in maart en daarna nog een keer met 25 basispunten. Mocht Lagarde vandaag en vrijdag in staat zijn iedere twijfel daarover weg te nemen dan is een euro/dollarkoers van boven de 1,09 goed mogelijk", aldus Van der Meer tegen ABM Financial News.

De Europese Centrale Bank zal na de komende monetaire beleidsvergadering niet stoppen met de rente te verhogen, zo zei voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank donderdag tegen de Amerikaanse nieuwszender CNBC. "De centrale bank zal niet stoppen na een enkele verhoging met 50 basispunten, dat is zeker", aldus Knot over de komende stappen van de ECB. "De kerninflatie is nog niet de bocht om in de eurozone."

Naast Davos, waar de valutamarkt de verwachtingen voor het rentebeleid wikt en weegt, gaat de aandacht donderdag uit naar de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de ECB in december vorig jaar.

De Noorse centrale bank heeft donderdag de rente ongemoeid gelaten op 2,75 procent.

Vanmiddag verschijnen in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen, de woningbouw en bouwvergunningen over december, de activiteitenindex van de Fed van Philadelphia en de wekelijkse olievoorraden. Voor de steunaanvragen wordt uitgegaan van 215.000 tegen 205.000 een week eerder.

Sprekers zijn namens de Federal Reserve donderdag vicevoorzitter Lael Brainard en de voorzitter van de Fed van New York, John Williams.

De euro noteerde donderdag 0,3 procent hoger op 1,0825 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent hoger op 0,8774 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent tot 1,2341 dollar. De dollar noteerde 0,1 procent lager op 9,9033 Noorse kroon.