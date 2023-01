Goldman Sachs verhoogt koersdoel UMG

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft donderdag het koersdoel voor Universal Music Group verhoogd van 26,70 naar 30,20 euro bij handhaving van het koopadvies.

De bank blijft optimistisch over de structurele groei van muziekstreaming en ziet kansen voor prijsverhogingen in 2023. Sectorgenoot Believe werd door de bank ook op de kooplijst geplaatst.

De grote platforms hebben in 2022 een solide groei van abonnees laten zien en dat geeft de bank extra vertrouwen dat dit in 2023 ook zo zal zijn. Goldman Sachs ziet de autonome omzetgroei van streaming bij UMG versnellen van 7,7 procent in het derde kwartaal naar 10,6 procent in het vierde.

Prijsverhogingen en heronderhandelingen met spelers zoals TikTok kunnen voor extra wind in de rug zorgen dit jaar, denken de analisten. Muziekplatforms die het van reclames moeten hebben, hadden het vorig jaar echter moeilijker en dat kan dit jaar zo blijven.

De bank merkt op dat Vivendi's belang in UMG, dat 4,3 miljard euro waard is, eind februari in de verkoop kan worden gezet na een lock-up-periode.

Ook Tencent en Pershing hebben grote belangen in UMG.