Beursupdate: AEX doet stap terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,9 procent tot 742,38 punten.

De Amsterdamse aandelenmarkten volgen daarmee de Amerikaanse beurzen, die op woensdagavond al de weg omlaag insloegen. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING zijn er zorgen over de toekomstige winsten van bedrijven, die momenteel zwaarder wegen dan de dalende rentes. "Een ouderwetse ‘risk-off’-beweging, na een goede start van het jaar", aldus Wiersma.

ING verwacht dat de rentes verder kunnen dalen en dat de Fed de komende maanden een veel minder agressieve toon zal aanslaan.

In Europa zal het beeld wat anders zijn. De Europese Centrale Bank zal na de komende monetaire beleidsvergadering niet stoppen met de rente te verhogen, zo zei voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank donderdag tegen de Amerikaanse nieuwszender CNBC. "De centrale bank zal niet stoppen na een enkele verhoging met 50 basispunten, dat is zeker", aldus Knot over de komende stappen van de ECB. "De kerninflatie is nog niet de bocht om in de eurozone."



Voor een verder herstel van de aandelenmarkten zijn lagere rentes evenwel gunstig, zo stelde Wiersma. "Maar dan zullen ook de winstgroeiverwachtingen redelijk op peil moeten blijven. Daar is met de wat zwakkere economische cijfers uit de VS wel iets meer onzekerheid over ontstaan."



De expert van ING wees onder meer op de producentenprijzen, die vorige maand in de VS harder daalden dan verwacht. Ook de Amerikaanse detailhandelsverkopen daalden in december meer dan voorzien.

"De laatste Amerikaanse economische data zijn niet goed gevallen", zo concludeerde ook beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. "De veelbesproken economische zachte landing lijkt nu toch twijfel te zaaien bij heel wat beleggers."

"Tegelijk bieden de zwakke cijfers wel hoop dat de Fed een rentepiek bereikt", zo vulden analisten van SEB aan.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0825. De olieprijzen daalden met ruim een procent tot 79 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wonnen de defensieve waarden Ahold, Unilever en uitgever Wolters Kluwer tot 0,7 procent. Unilever kreeg een koersdoelverhoging van Berenberg en Wolters Kluwer van Goldman Sachs.

ArcelorMittal en ASMI waren met krap drie procent de grootste dalers. JPMorgan verhoogde het koersdoel voor het staalaandeel, maar zei wel te vrezen dat de aanstaande kwartaalcijfers kunnen tegenvallen. AMSI was woensdag de uitblinker na een verrassend sterke kwartaalupdate en steeg toen bijna 10 procent.

In de AMX won ASR 0,6 procent. Just Eat Takeaway daalde 2,4 procent na een winstdag op woensdag dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Sectorgenoot Deliveroo kwam vandaag met een tussentijdse update over het afgelopen jaar, en ook hier lijkt winstgevendheid steeds meer binnen handbereik te komen.

In de AScX verloor Fastned 4,4 procent en Azerion 6,7 procent.