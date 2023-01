Noorwegen houdt rente ongemoeid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Noorse centrale bank heeft donderdag de rente ongemoeid gelaten op 2,75 procent. Dit bleek uit berichtgeving van Norges Bank. Het besluit werd unaniem genomen. "De hoge inflatie en de hoge rente verzwakken de koopkracht van huishoudens, en veel bedrijven verwachten een terugval van de activiteiten." Een meevaller is dat de energieprijzen harder dan voorzien dalen, en de mondiale inflatiedruk lijkt wat af te nemen, aldus de centrale bank. Toch denkt Norges Bank dat de rente nog iets omhoog moet om de inflatie naar het gewenste niveau te krijgen. De rente is door de centrale bank in korte tijd stevig verhoogd, en dit lijkt inmiddels effect te sorteren in de economie. "Dit suggereert dat een meer geleidelijke benadering van de rente wellicht passend is", aldus Norges Bank donderdag. Bron: ABM Financial News

