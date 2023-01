ING start volgen ABN AMRO met Houden-advies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ING is donderdag gestart met het volgen van het aandeel ABN AMRO met een Houden advies en een koersdoel van 14,80 euro. ABN AMRO maakt vorderingen met zijn reorganisatie, stelt ING, maar de verwachte kostenratio in 2024 blijft hoog op 64 procent, waardoor het rendement op kapitaal aan de onderkant van de sector zit, rond 8 procent. Het beste instapmoment is als de Nederlandse staat zijn belang van 56 procent verlaagt tot onder 50 procent. Dit kan de besluitvorming verlichten, plannen voor kapitaalteruggave versnellen en meer stabiliteit in het management geven, meent ING. Hoewel de regering hier open voor staat, is het er nog niet van gekomen, merkt de analist Jason Kalamboussis op. Beleggers zijn erg gericht op teruggave van kapitaal, wat volgens ING misschien niet terecht is, maar de pogingen van ABN AMRO om aan die wensen tegemoet te komen zijn niet consistent. Verwachtingen van aandeleninkopen boven 0,5 miljard euro per jaar zijn volgens Kalamboussis te optimistisch. Alleen als de bank bereid is minder kapitaal aan te houden dan de genoemde grens van 15 procent, ziet de analist meer opwaartse ruimte voor de koers. Meer stabiliteit in het management zou welkom zijn, merkt ING op. CFO Lars Kramer en CHRO Gerard Penning stapten al binnen 18 en 12 maanden op, en CITO Christian Bornfeld vertrok ook recent, in mei 2022, wat benadrukt dat management een issue is. Na de koersstijging van 40 procent in de afgelopen maand zijn aandeleninkopen grotendeels ingeprijsd en ziet ING weinig aanjagers meer voor het aandeel. De Nederlandse bank die zichzelf in een regionale speler heeft veranderd zou het voorbeeld moeten volgen van Scandinavische banken met een rendement op eigen vermogen van 12 procent, volgens Kalamboussis. Het aandeel ABN AMRO daalde donderdag met 0,7 procent tot 14,45 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.