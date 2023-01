Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel Aperam licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam wordt door Deutsche Bank in een donderdag verschenen rapport omschreven als een bewezen geldautomaat van hoge kwaliteit met een aantrekkelijke autonome groei en de Duitse bank trok het koersdoel op van 52 naar 53 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Analist Bastian Synagowitz verwacht dat Aperam in het vierde kwartaal wat aan de magere kant presteerde als gevolg van zwakkere volumes door afbouw van de voorraden bij de klanten en door een negatieve impact van de metaalprijzen. Ook het eerste kwartaal zal uitdagend zijn, denkt de bank, maar de onderliggende prestaties en de cashgeneratie blijven sterk. Synagowitz verwacht dat de omslag van voorraadafbouw naar et weer aanvullen van de voorraden door klanten in 2024 een krachtige impact zal hebben op zowel de markt als op de de resultaten. De analist van Deutsche Bank baseert zijn koopadvies voor het aandeel op de aantrekkelijke vrije kasstroom van Aperam in combinatie met de stevige beloning die het aandeelhouders biedt, gekoppeld aan een sterk groeiverhaal. Omdat het aandeel ondergewaardeerd is, is er nog steeds een aanzienlijk opwaarts potentieel voorhanden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.