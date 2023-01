Defensieve waarden winnen op lager Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong een half procent lager naar 745,45 punten, terwijl de Midkap 0,7 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen wonnen de defensieve waarden KPN, Unilever en uitgever Wolters Kluwer een half procent. Unilever kreeg een koersdoelverhoging van Berenberg en Wolters Kluwer van Goldman Sachs. ArcelorMittal en ASMI waren met krap twee procent de grootste dalers. JPMorgan verhoogde het koersdoel voor het staalaandeel, maar zei wel te vrezen dat de aanstaande kwartaalcijfers kunnen tegenvallen. AMSI was woensdag de uitblinker na een verrassend sterke kwartaalupdate. In de AMX won Corbion 1,1 procent. Just Eat Takeaway daalde 2,1 procent. In de AScX verloor Kendrion 3,5 procent. Bron: ABM Financial News

