Knot: ECB niet klaar na een verhoging met 50 basispunten

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal na de komende monetaire beleidsvergadering niet stoppen met de rente te verhogen. Dat zei voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank donderdag tegen de Amerikaanse nieuwszender CNBC. "De centrale bank zal niet stoppen na een enkele verhoging met 50 basispunten, dat is zeker", aldus Knot over de komende stappen van de ECB. "De kerninflatie is nog niet de bocht om in de eurozone." In 2022 verhoogde de ECB de rente vier keer tot 2 procent. In december kondigde de ECB aan de rente verder te zullen verhogen met stappen van 50 basispunten. Voorzitter Christine Lagarde zei toen dat men er niet van kon uitgaan dat er slechts een enkele verhoging van 50 basispunten aan zat te komen. Recente marktspeculatie dat het toch bij een enkele stap van 50 basispunten zou blijven, wordt nu door ECB-beleidsmakers tegengesproken, vandaag door Knot, en woensdag door François Villeroy de Galhau van de Franse Centrale bank. Voorzitter Lagarde zei bij het rentebesluit in december dat de rente voor een bepaalde tijd met 50 punten zal worden verhoogd. "En die woorden zijn nog steeds van kracht", benadrukte Villeroy woensdag. Bron: ABM Financial News

