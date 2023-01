Goldman Sachs haalt RELX van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het advies voor RELX verlaagd van Kopen naar Neutraal en het koersdoel ging van 28,69 naar 28,63 Britse pond. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. Volgens de bank is de verhouding tussen risico en rendement meer in een evenwicht. Goldman Sachs gaf ook aan dat de koers met 5 procent is opgelopen sinds het koopadvies werd afgegeven in januari vorig jaar. Over de laatste drie maanden deed de koers het 9 procent beter dan die van sectorgenoten Wolters Kluwer en Pearson. De bank wees op de relatief grote blootstelling van het dataconcern aan de oplopende rente, met een schuld die voor ongeveer de helft in dollars in de boeken staat. De bank blijft positief over de operaties bij alle divisies op basis van een verdere verschuiving naar geavanceerde data-analyse. Onderdeel Exhibitions zal volgens Goldman Sachs dit jaar en volgend jaar het herstel voortzetten, mede door de grotere vrijheden in China na corona en het economisch herstel in het land. Het aandeel RELX sloot woensdag op 27,42 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.