Winstgevendheid Deliveroo nadert sneller dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Deliveroo heeft in 2022 een grotere stap naar winstgevendheid gemaakt dan verwacht. Dit maakte de maaltijdbezorger donderdagochtend bekend.

In de tweede helft van 2022 bleek de aangepaste EBITDA circa breakeven te zijn in alle regio's, waaronder regio's waar Deliveroo inmiddels vertrokken is, zoals Australië en Nederland. Dit betekent een significante verbetering van de aangepaste EBITDA-marge van 1,9 procent negatief in de eerste jaarhelft van 2022 naar circa 0 procent in de tweede jaarhelft. In de laatste zes maanden van 2021 was er nog een negatieve marge van 3,2 procent.

Als gevolg verwacht Deliveroo dat de winstgevendheid in 2022 sterker is aangetrokken dan aanvankelijk verwacht. De aangepaste EBITDA-marge in heel 2022 zal vermoedelijk nog wel 1 procent negatief zijn, maar eerder werd gemikt op een bandbreedte van 1,2 tot 1,5 procent negatief.

Delivero sprak van een solide jaar 2022, waarbij de brutotransactiewaarde met 7 procent steeg voor de voortgezette activiteiten. Deliveroo mikte op een groei van 4 tot 8 procent. De maaltijdbezorger zag het marktaandeel in kernmarkten als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië aantrekken.

De aangepaste EBITDA zal in 2023 blijven verbeteren, zo voorziet Deliveroo. Bij de volledige resultaten over 2022 op 16 maart zal de maaltijdbezorger hier meer inzicht in geven.