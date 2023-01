AEX wacht lagere opening na rood slot Wall Street

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting lager van start, nadat Wall Street woensdagavond fors terrein prijs gaf. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,8 procent.

Woensdag leek de AEX zijn opmars in 2023 nog een vervolg te geven, maar een lagere opening op Wall Street gooide roet in het eten. De index sloot uiteindelijk vrijwel onveranderd op 749,12 punten.

Na het slot in Amsterdams liepen de verliezen op Wall Street verder op. Hoofdgraadmeter S&P 500 sloot uiteindelijk ruim anderhalf procent lager en de index beleefde daarmee de slechtste dag in ruim een maand.

Tegenvallende detailhandelsverkopen in de VS in december en een scherper dan verwachte daling van de producentenprijzen wakkerden de vrees voor een recessie aan, waardoor aandelen onder druk stonden. Beleggers parkeerden hun geld onder meer in obligaties en de Amerikaans tienjaarsrente koerste naar het laagste niveau sinds september, op 3,33 procent.

"De data bevestigen een scherpe daling van de inflatie", zei analist Jamie Cox van Harris Financial Group. De afnemende angst voor inflatie creëerde een voedingsbodem voor de sterke start voor aandelen in 2023, maar vrees voor een naderende recessie leek woensdag toch de overhand te krijgen.

Bedrijfscijfers werden daarnaast woensdag op Wall Street verdeeld ontvangen. De handen gingen op elkaar voor studieresultaten van Moderna, maar United Airlines maakte met een verlies van krap vijf procent juist een duikvlucht na kwartaalcijfers. Het aandeel Disney gaf daarnaast ook licht terrein prijs.

Olie weerspiegelt recessie sentiment

De Amerikaanse olie-future leek woensdag voor de negende handelsdag op rij hoger te sluiten, maar richting de settlement in New York moest het zwarte goud toch krap een procent prijsgeven op 79,48 dollar per vat.

De olieprijs kwam onder druk te staan, nadat James Bullard van de St. Louis Fed zei dat de centrale bank vaart moet maken met het verhogen van de rente, aldus Phil Flynn van The Price Futures Group. Volgens de centraal bankier moet de rente vlot boven de vijf procent komen.

"Dat voedde de angst dat de Fed bij de volgende rentevergadering de rente toch weer met 50 basispunten verhoogt", aldus Flynn.

Een te agressief rentebeleid zou de VS in een recessie kunnen storten, met als gevolg een lagere vraag naar olie.

Azië noteert verdeeld en yen in de lift

De Aziatische beurzen noteren vanochtend overwegend licht hoger, met uitzondering van de Japanse beurs die met een daling van krap anderhalf procent een flink verlies moet incasseren. Een sterke yen weegt momenteel flink op het sentiment voor de Nikkei index, waarin ondernemingen die veel exporteren een flinke weging hebben.

Ook vanochtend zat de Japanse yen weer in de lift ten opzicht van de dollar. Sinds de zomer van vorig jaar stond de yen juist fors onder druk en halverwege oktober piekte de dollar ten opzichte van de yen boven de 150,00. Sindsdien zijn de kaarten echter opnieuw geschud en vanochtend noteerde het muntpaar op 127,85.

De Japanse export bleek afgelopen maand te zijn gestegen met 11,5 procent op jaarbasis, tegen 20,0 procent in november en een plus van maar liefst ruim 25 procent in oktober.

Op het bedrijfsvlak hebben beleggers vandaag oog voor de cijfers van onder meer Procter & Gamble, Netflix en PPG, een concurrent van AkzoNobel.

Macro-economisch gaat de aandacht vooral uit naar de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs verlaagde het advies voor RELX van Kopen naar Neutraal.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor Unilever van 55,50 naar 58,70 euro bij handhaving van het koopadvies. De Duitse zakenbank is van mening dat de autonome groei van Unilever veerkrachtig is, en dat dit in combinatie met de verbeterde vooruitzichten voor de marges een goed instapmoment vormt voor beleggers.

JPMorgan verhoogde het koersdoel voor Prosus met 15 procent, van 88,00 naar 101,10 euro en handhaafde het Overwogen advies. Goldman Sachs verhoogde het koersdoel voor Prosus van 92,70 naar 98,20 euro, met een ongewijzigde koopaanbeveling.

JPMorgan verhoogde ook het koersdoel voor Aperam van 31,40 naar 33,60 euro en voor ArcelorMittal van van 23,00 naar 24,50 euro.

Slotstanden Wall Street

De Dow Jones index daalde woensdag 1,8 procent naar 33.297 punten, de breder samengestelde S&P 500 index leverde 1,6 procent in op 3.929 punten en de Nasdaq verloor 1,2 procent op 10.957 punten.