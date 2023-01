RBC positiever over Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) RBC heeft donderdag het advies voor Heineken verhoogd van Underperform naar Sectorperform, terwijl het koersdoel van 77,00 naar 91,00 euro ging. Een sneller dan voorzien einde van de oorlog in Oekraïne, en daarmee een daling van de inflatie en van de kans op een recessie, zou positief zijn voor het aandeel Heineken. Ook als Heineken er in slaagt om de marge te laten verbeteren tot 17 procent in de komende drie jaar, zou een aanjager kunnen zijn voor het aandeel, aldus RBC. Ook wil RBC graag een duurzame en bovengemiddelde autonome omzetgroei zien, zonder dat de marketingkosten boven de niveaus van 2019 uitkomen. Het aandeel Heineken sloot woensdag op 89,60 euro. Bron: ABM Financial News

