JPMorgan verhoogt koersdoel Aperam

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft donderdag het koersdoel voor Aperam verhoogd van 31,40 naar 33,60 euro bij handhaving van het Neutraal advies. Analisten van de bank merkten op dat het aandeel sterker presteerde dan sectorgenoten sinds het dieptepunt in maart 2020. De analisten wezen onder meer op de sterke balans, die strategische kansen biedt in de vorm van overnames en het belonen van de aandeelhouder. "Maar beleggers prijzen een groter herstel van de staalsector in dan gerechtvaardigd is", waarschuwden de analisten. Het aandeel sloot woensdag op 35,52 euro. Bron: ABM Financial News

