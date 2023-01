Japanse export groeit minder stevig door Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse export blijft met dubbele cijfers groeien, maar er was ook in december weer duidelijk sprake van een groeivertraging. Dit bleek donderdag uit overheidscijfers. De export steeg afgelopen maand met 11,5 procent op jaarbasis tegen 20,0 procent in november en een plus van ruim 25 procent in oktober. De groei in december was wel hoger dan de door economen verwachte stijging met 9,5 procent. Naar de Verenigde Staten werd 16,9 procent meer uitgevoerd en naar Europa steeg de export met 27,0 procent. Maar naar China daalde de export in december met 6,2 procent. Inmiddels stijgt de export van Japan nu 22 maanden op rij. De Japanse import steeg in december ook, met 20,6 procent. Het handelstekort daalde zo naar 1.448 miljard yen, waar een tekort van 1.653 miljard yen was verwacht. Bron: ABM Financial News

