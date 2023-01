Europese beurzen openen waarschijnlijk lager

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, na de verliezen gisterenavond op Wall Street.

IG Markets voorziet een openingsverlies van 74 punten voor de Duitse DAX, een min van 37 punten voor de Franse CAC 40 X en een daling van 37 punten voor de FTSE 100 in het VK.

De Europese beurzen sloten woensdag verdeeld.

Het is nog te vroeg om te speculeren over het rentebesluit van de Europese Centrale bank in maart, zei bestuurder Francois Villeroy de Galhau woensdag op Bloomberg TV. Hiermee reageerde hij op een bericht van dinsdag van Bloomberg, waarin het persbureau op basis van bronnen zei dat de ECB de rente in een lager tempo wil gaan verhogen.

De Britten zagen de inflatie in december terugvallen naar 10,5 procent, zoals verwacht. De inflatie van de eurozone kwam conform eerdere metingen over december op jaarbasis uit op 9,2 procent tegen 10,1 procent in november.

Bedrijfsnieuws

ASM International heeft in het vierde kwartaal van 2022 een hoger dan verwachte omzet behaald en ook de orders verrasten positief. Het aandeel steeg bijna 10 procent in Amsterdam.

Just Eat Takeaway.com heeft in de tweede jaarhelft een positief aangepast operationeel resultaat geboekt en de vooruitzichten zijn volgens analisten verrassend sterk. Het aandeel werd 4,6 procent meer waard in Amsterdam.

Burberry heeft in het afgelopen kwartaal de omzet licht zien toenemen. De koers steeg 3,2 procent.

In Brussel won KBC 1,8 procent na koersdoelverhogingen van Kepler Cheuvreux en UBS. Telecombedrijf Proximus deed het nog iets beter. Sofina ging juist hard onderuit en verloor 8,1 procent.

Autobouwer Porsche steeg 3,1 procent in Frankfurt en vliegtuigbouwer Airbus was ook in trek. Bandenmaker Continental verloor juist 3,0 procent.

In Parijs waren de luxemerken van Kering, L'Oreal en Pernod Ricard uit de gratie. Ook Renault en betaalbedrijf Worldline leverden in.

Euro STOXX 50 4.173,96 (0,0%)

STOXX Europe 600 457,29 (+0,2%)

DAX 15.181,80 (0,0%)

CAC 40 7.083,39 (+0,1%)

FTSE 100 7.830,70 (-0,3%)

SMI 11.366,62 (-0,30%)

AEX 749,12 (0,0%)

BEL 20 3.920,30 (-0,9%)

FTSE MIB 26.052,39 (+0,3%)

IBEX 35 8.926,10 (+0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het rood.

Woensdag was het slot ook al negatief, en beleefde de S&P 500 index de slechtste dag in meer dan een maand.

De Federal Reserve moet niet treuzelen met het verhogen van de beleidsrente tot boven 5 procent, zei voorzitter James Bullard van de Federal Reserve van St. Louis.

"Ik houd ervan om de zwaarste last als eerste te nemen", zei Bullard in een interview met The Wall Street Journal. Volgens Bullard moet de Fed zo snel mogelijk de rente boven 5 procent krijgen. Daarna kan de centrale bank reageren op economische cijfers die dan worden gepubliceerd.

"Waarom zou je niet gaan naar waar je heen wil? Waarom treuzelen?" zei Bullard.

Vervolgens zei ook Loretta Mester van de Cleveland Fed in gesprek met AP dat zij de rente iets boven de 5 procent ziet eindigen, omdat er nog weinig bewijs is dat de inflatie daalt.

Het Beige Book was vanavond weinig anders dan de vorige editie. Alleen in New York verslechterden de omstandigheden duidelijk ten opzichte van de vorige lezing.

Overigens heeft voorzitter Jerome Powell van de Fed corona. Hij zou weinig last ondervinden.

De Amerikaanse macrocijfers die vandaag werden gepubliceerd, gaven een gemengd beeld. Zo daalden de detailhandelsverkopen en de industriële productie, maar nam het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers na 12 maanden van dalingen op rij juist weer toe.

De Amerikaanse producentenprijzen blijven ook dalen.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 3,373 procent en olie werd bijna een procent goedkoper. De olieprijs steeg al acht dagen op rij en leek ook vandaag hoger te eindigen.

De vraag naar olie zal dit jaar met bijna 200.000 vaten per dag meer stijgen dan eerder door het energieagentschap werd voorzien. Hierdoor kan de vraag per dag stijgen met 1,9 miljoen vaten. De extra vraag betekent dat het IEA inmiddels voor dit jaar verwacht dat de totale vraag naar olie 101,7 miljoen vaten per dag bedraagt, hetgeen een record zou zijn.

De olieprijs kwam vanmiddag echter onder druk te staan, nadat Bullard van de St. Louis Fed zei dat de centrale bank vaart moet maken met het verhogen van de rente, aldus Phil Flynn van The Price Futures Group. Volgens de centraal bankier moet de rente vlot boven de 5 procent komen.

"Dat voedde de angst dat de Fed bij de volgende rentevergadering de rente toch weer met 50 basispunten verhoogt", aldus Flynn.

Een te agressief rentebeleid zou de VS in een recessie kunnen storten, met als gevolg een lagere vraag naar olie.



Bedrijfsnieuws

Twee superheldenfilms van het label Marvel van Disney, 'Black Panther: Wakanda Forever' en 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania', kregen toestemming om te worden vertoond in Chinese bioscopen komende maand. China was de afgelopen jaren strenger met het toelaten van nieuwe Amerikaanse films. Het aandeel Disney profiteerde niet van het nieuws en daalde bijna een procent.

United Airlines verloor circa 4,5 procent, ondanks dat de kwartaalresultaten van de luchtvaartmaatschappij hoger uitvielen dan analisten hadden voorzien.

Goldman Sachs, de zakenbank die dinsdag 6 procent inleverde op tegenvallende resultaten, herstelde woensdag niet. Er ging nog eens 0,2 procent van de koers af.

Moderna steeg ruim 3 procent, na sterke resultaten voor een vaccin tegen een virusaandoening van de luchtwegen.

Microsoft gaat zo'n 10.000 medewerkers ontslaan, in navolging van andere grote technologiebedrijven die de economische tegenwind aan voelen komen. Het aandeel Microsoft leverde 1,9 procent in.

Het aandeel Tesla blijft heen en weer schieten. Na enorme daling won het aandeel dinsdag ruim 7 procent, maar een deel hiervan werd vandaag weer ingeleverd. Tesla eindigde 2,1 procent lager.

S&P 500 index 3.928,86 (-1,6%)

Dow Jones index 33.296,96 (-1,8%)

Nasdaq Composite 10.957,01 (-1,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag overwegend in het rood.

Nikkei 225 226.396,26 (-1,5%)

Shanghai Composite 3.228,22 (+0,1%)

Hang Seng 21.675,54 (0,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0790. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar op 1,0791 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0817 op de borden.

USD/JPY Yen 127,98

EUR/USD Euro 1,0790

EUR/JPY Yen 138,09

MACRO-AGENDA:

00:50 Handelsbalans - December (Jap)

06:30 Werkloosheid - December (NL)

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen rentebesluit (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - December (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - Januari (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Procter & Gamble - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Netflix - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 PPG - Cijfers vierde kwartaal (VS)