Olie wordt goedkoper Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Olie is woensdag goedkoper geworden, hoewel er aanvankelijk nog sprake was van een oplopende prijs. Bij een settlement van 79,48 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,9 procent goedkoper. Daarmee kwam een einde aan een achtdaagse prijsstijging. Dankzij de snelle heropening van de Chinese economie verwacht het Internationaal Energieagentschap dat de vraag naar olie dit jaar hoger zal liggen dan aanvankelijk gedacht. De vraag naar olie zal dit jaar met bijna 200.000 vaten per dag meer stijgen dan eerder door het energieagentschap werd voorzien. Hierdoor kan de vraag per dag stijgen met 1,9 miljoen vaten. De extra vraag betekent dat het IEA inmiddels voor dit jaar verwacht dat de totale vraag naar olie 101,7 miljoen vaten per dag bedraagt, hetgeen een record zou zijn. De olieprijs kwam vanmiddag echter onder druk te staan, nadat James Bullard van de St. Louis Fed zei dat de centrale bank vaart moet maken met het verhogen van de rente, aldus Phil Flynn van The Price Futures Group. Volgens de centraal bankier moet de rente vlot boven de 5 procent komen. "Dat voedde de angst dat de Fed bij de volgende rentevergadering de rente toch weer met 50 basispunten verhoogt", aldus Flynn. Een te agressief rentebeleid zou de VS in een recessie kunnen storten, met als gevolg een lagere vraag naar olie. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.