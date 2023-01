Agnelli niet herkiesbaar bij Exor Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Niet-uitvoerend bestuurder Andrea Agnelli stelt zich niet herkiesbaar bij Exor. Dit maakte de nieuweling op het Amsterdamse Damrak woensdag bekend. Dit betekent dat Agnelli dit jaar bij de algemene aandeelhoudersvergadering afscheid neemt. Agnelli werd op de jaarvergadering van mei 2020 voor een periode van drie jaar benoemd. Waarom Agnelli niet herkiesbaar is, werd niet gemeld in het persbericht. Exor is de van oorsprong Italiaanse holding van de familie Agnelli, dat belangen heeft in grote bedrijven als Fiat Chrysler Automobiles, CNH en Ferrari, maar ook voetbalclub Juventus. Exor kwam recent in de Amsterdamse AEX, waardoor Just Eat Takeaway 'degradeerde' naar de AMX. Bron: ABM Financial News

