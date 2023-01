Beige Book Fed ziet alleen in New York tegenwind

(ABM FN-Dow Jones) De economische activiteit in de Verenigde Staten is de afgelopen verslagperiode niet veel veranderd ten opzichte van de voorgaande periode, behalve in New York. Dit bleek uit het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

In vijf districten werd volgens het rapport opnieuw een lichte tot bescheiden stijging van de economische activiteit geregistreerd, terwijl in de overige districten sprake was van een pas op de plaats of een heel kleine verslechtering, maar één district, New York, maakte melding van een significante terugval.

Consumenten blijven redelijk spenderen, hoewel er hier en daar wel zorgen zijn over de gevolgen van de hoge inflatie op koopkracht, met name bij de lagere inkomens. En de huizenmarkt blijft verslechteren.

Daarentegen blijft de werkgelegenheid in een relatief laag tempo aantrekken in de meeste districten. Alleen New York zag de werkgelegenheid dalen en een ander district sprak van een pas op de plaats.

In het algemeen wordt er voor de komende maanden een kleine groei verwacht.