Verliezen op Wall Street lopen op

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De koersverliezen op Wall Street lopen woensdagavond op. Rond de klok van half acht, circa een half uur voor de Federal Reserve het Beige Book publiceert, noteert de S&P 500 index 1,1 procent in het rood en verliest de Nasdaq 0,9 procent. De Federal Reserve moet niet treuzelen met het verhogen van de beleidsrente tot boven 5 procent, zei voorzitter James Bullard van de Federal Reserve van St. Louis. "Ik houd ervan om de zwaarste last als eerste te nemen", zei Bullard in een interview met The Wall Street Journal. Volgens Bullard moet de Fed zo snel mogelijk de rente boven 5 procent krijgen. Daarna kan de centrale bank reageren op economische cijfers die dan worden gepubliceerd. "Waarom zou je niet gaan naar waar je heen wil? Waarom treuzelen?" zei Bullard. De Amerikaanse macrocijfers die vandaag werden gepubliceerd, gaven een gemengd beeld. Zo daalden de detailhandelsverkopen en de industriële productie, maar nam het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers na 12 maanden van dalingen op rij juist weer toe. De Amerikaanse producentenprijzen blijven ook dalen. De euro/dollar handelt op 1,0792 en olie wordt een half procent goedkoper. De snelle heropening van de Chinese economie na de coronacrisis, zal tot een recordvraag naar olie leiden dit jaar, zo voorziet het Internationaal Energieagentschap. Stijgers en dalers Twee superheldenfilms van het label Marvel, 'Black Panther: Wakanda Forever' en 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania', kregen toestemming om te worden vertoond in Chinese bioscopen komende maand. China was de afgelopen jaren strenger met het toelaten van nieuwe Amerikaanse films. Het aandeel Disney, eigenaar van Marvel, lijkt niet te profiteren van het nieuws en daalt 0,9 procent. United Airlines daalt 3,1 procent, ondanks dat de kwartaalresultaten van de luchtvaartmaatschappij hoger uitvielen dan analisten hadden voorzien. Goldman Sachs, de zakenbank die dinsdag 6 procent inleverde op tegenvallende resultaten, herstelde woensdag licht. Moderna stijgt zelfs bijna 4 procent, na sterke resultaten voor een vaccin tegen een virusaandoening van de luchtwegen. Microsoft gaat zo'n 10.000 medewerkers ontslaan, in navolging van andere grote technologiebedrijven die de economische tegenwind aan voelen komen. Het aandeel Microsoft levert 1,5 procent in. Het aandeel Tesla blijft heen en weer schieten. Na enorme daling won het aandeel dinsdag ruim 7 procent, maar een deel hiervan wordt vandaag weer ingeleverd. Bron: ABM Financial News

