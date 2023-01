Europese beurzen sluiten verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten, nadat de Europese Centrale Bank liet doorschemeren dat tragere renteverhogingen nog geenszins een feit zijn.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,2 procent hoger op 457,29 punten. De Duitse DAX daalde fractioneel tot 15.182 punten. De Franse CAC 40 won bijna 0,1 procent op 7.083,39 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 7.830,70 punten.



Dinsdag veerden de aandelenkoersen op na een bericht, dat de ECB de rente minder snel zou willen verhogen na de aangekondigde verhoging met 50 basispunten bij de volgende monetaire beleidsvergadering. Woensdag kwam er tegengas. Het is nog te vroeg om te speculeren over het rentebesluit van de Europese Centrale bank in maart, zei bestuurder Francois Villeroy de Galhau woensdag voor Bloomberg TV.



De eerste bedrijfscijfers die inmiddels naar buiten komen zijn volgens Bokeh Capital Partners over het algemeen conform verwachting of zelfs net iets beter. "We denken dat dit laat zien dat bedrijven aan de verwachtingen kunnen voldoen."

"De kans op een recessie is kleiner dan de markt verwacht", denken analisten van Credit Suisse, erop wijzend dat de inflatie afneemt, de winsten vooralsnog beter dan verwacht zijn, de lonen aantrekken en de consumentenbestedingen sterk blijven.

De Britten zagen de inflatie in december terugvallen naar 10,5 procent, zoals verwacht. De inflatie van de eurozone kwam conform eerdere metingen over december op jaarbasis uit op 9,2 procent tegen 10,1 procent in november.

In de middag bleken de Amerikaanse detailhandelsverkopen te zijn gedaald, evenals de producentenprijzen. De industriële productie daalde ook in december. Een verrassing was dat het vertrouwen bij Amerikaanse huizenbouwers is toegenomen, omdat zij verwachten dat de hypotheekrentes weer gaan dalen waardoor het betaalbaarder wordt voor Amerikanen om een huis te kopen.

Verder publiceert de Federal Reserve vanavond het Beige Book.

Olie werd duurder, maar de prijsstijgen van eerder op de dag matigden tegen het einde van de beursdag.

De euro/dollar noteerde op 1,0826. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0790 op de borden.



Bedrijfsnieuws

ASM International heeft in het vierde kwartaal van 2022 een hoger dan verwachte omzet behaald en ook de orders verrasten positief. Het aandeel steeg bijna 10 procent in Amsterdam.

Just Eat Takeaway.com heeft in de tweede jaarhelft een positief aangepast operationeel resultaat geboekt en de vooruitzichten zijn volgens analisten verrassend sterk. Het aandeel werd 4,6 procent meer waard in Amsterdam.

Burberry heeft in het afgelopen kwartaal de omzet licht zien toenemen. De koers steeg 3,2 procent.

In Brussel won KBC 1,8 procent na koersdoelverhogingen van Kepler Cheuvreux en UBS. Telecombedrijf Proximus deed het nog iets beter. Sofina ging juist hard onderuit en verloor 8,1 procent.

Autobouwer Porsche steeg 3,1 procent in Frankfurt en vliegtuigbouwer Airbus was ook in trek. Bandenmaker Continental verloor juist 3,0 procent.

In Parijs waren de luxemerken van Kering, L'Oreal en Pernod Ricard uit de gratie. Ook Renault en betaalbedrijf Worldline leverden in.



Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden woensdag lager. De S&P500 index daalde 0,7 procent en technologie-index Nasdaq verloor 0,5 procent.