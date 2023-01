ASMI neemt AEX aan de hand

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met een heel kleine winst gesloten, geholpen door de bijna dubbelcijferige koerswinst van ASM International.

De AEX sloot fractioneel hoger op 749,12 punten.

Waar de beurzen dinsdag nog opveerden op een bericht van Bloomberg dat de Europese Centrale Bank zou overwegen de rente minder hard te verhogen, zei ECB-bestuurder Francois Villeroy de Galhau woensdag voor Bloomberg TV, dat het nog veel te vroeg is om al te speculeren over de vergadering in maart.

"We hebben heel duidelijk gezegd dat we per vergadering kijken", zei hij woensdag tegen Bloomberg. Het rentebesluit wordt genomen op basis van de laatste macrocijfers die beschikbaar zijn.

Voorzitter Christine Lagarde zei bij het rentebesluit in december dat de rente voor een bepaalde tijd met 50 punten zal worden verhoogd. "En die woorden zijn nog steeds van kracht", benadrukte Villeroy woensdag.

In zowel het VK als in Europa waren er vanochtend cijfers die wezen op een afnemende inflatie.

Volgens CEO Rob Swaak van ABN AMRO is de onderliggende inflatie inmiddels relevanter voor de economisch vooruitzichten dan de energieprijzen. De vraag is hoe de ECB daarop gaat reageren, zei Swaak bij het World Economic Forum in Davos tegen CNBC.

Uit Amerika kwamen gemengde macrocijfers. De detailhandelsverkopen daalden sterker dan verwacht, maar de producentenprijzen namen ook af en het vertrouwen onder huizenbouwers steeg, na twaalf maanden van dalingen.

De euro/dollar handelde woensdag op 1,0817 en olie werd 2 procent duurder.

De snelle heropening van de Chinese economie na de coronacrisis, zal tot een recordvraag naar olie leiden dit jaar, zo voorziet het Internationaal Energieagentschap.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won ASMI 9,8 procent na tussentijdse cijfers. Analisten reageerden positief. De cijfers waren "veel sterker" dan verwacht, zowel qua omzet als orders, aldus ING. Zakenbank Jefferies wees erop dat het ongekend is dat ASMI heeft aangekondigd om op 28 februari zowel voor het eerste als voor het tweede kwartaal een verwachting af te geven. Sectorgenoten Besi en ASML stegen 1,8 en1,2 procent.

DSM won 2,2 procent. Daarentegen daalde Ahold Delhaize2,3 procent en werd Heineken ook 2,3 procent goedkoper.

In de AMX schoot Just Eat Takeaway.com 4,6 procent omhoog, eveneens na een update over het vierde kwartaal. De EBITDA-verwachting voor dit jaar spreekt enorm tot de verbeelding, zo stelde Jefferies. Volgens Degroof Petercam is er een "ongelooflijke" ommekeer gaande bij de maaltijdbezorger. "Het geld stroomt binnen", voegde ING toe.

Alfen schreef 5,5 procent bij en Fugro won na een nieuwe opdracht in Brunei 2,7 procent.

WDP eindigde onderaan met een koersverlies van 2,4 procent. Bank of America haalde het aandeel van de kooplijst.

Onder de kleinere aandelen won Ebusco 0,4 procent na een nieuwe order uit Duitsland.

Accsys schreef 6,6 procent bij, terwijl Vivoryon en Azerion 3,0 en 3,2 procent verloren

Wall Street

Bij de slotgong op het Damrak daalde de S&P 500 index 0,6 procent en de Nasdaq werd 0,5 procent goedkoper.