Bullard wil niet treuzelen met verhogen Fed-rente

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve moet niet treuzelen met het verhogen van de beleidsrente tot boven 5 procent. Dat zei voorzitter James Bullard van de Federal Reserve van St. Louis woensdag. "Ik houd ervan om de zwaarste last als eerste te nemen", zei Bullard in een live-interview met The Wall Street Journal. Volgens Bullard moet de Fed zo snel mogelijk de rente boven 5 procent krijgen. Daarna kan de centrale bank reageren op economische cijfers die dan worden gepubliceerd. Fed-bestuurders verwachten dat de rente dit jaar naar een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent zal stijgen. "Waarom zou je niet gaan naar waar je heen wil? Waarom treuzelen?" zei Bullard. Een aantal collega's in de monetaire beleidscommissie van de Fed hebben gezegd dat ze het tempo van renteverhogingen liever zouden vertragen tot 25 basispunten bij de vergadering op 31 januari en 1 februari. Bron: ABM Financial News

