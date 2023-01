Vertrouwen Amerikaanse huizenbouwers stijgt onverwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in januari onverwacht verbeterd. Dit bleek woensdag uit data van de National Association of Home Builders. De NAHB-huizenindex steeg, na 12 maanden van dalingen op rij, naar een stand van 35 in januari. In december noteerde de index op 31. Vooraf geraadpleegde economen rekenden op een daling tot 30. Chef-econoom Robert Dietz voorziet een toename in de bouw van eengezinswoningen in de komende kwartalen, omdat de hypotheekrentes naar verwachting gaan dalen. "Het lijkt erop dat een keerpunt voor de huizenbouw in het verschiet ligt." Indien de index boven de 50 noteert, dan beschouwen huizenbouwers de verkoopomstandigheden als positief. info@abmfn.nl

