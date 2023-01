Microsoft schrapt 10.000 banen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft zal zo'n 10.000 medewerkers ontslaan, in navolging van andere grote technologiebedrijven die de economische tegenwind aan voelen komen. Dit blijkt uit een document dat Microsoft indiende bij toezichthouder SEC. De 10.000 medewerkers moeten tegen het einde van het derde kwartaal van het huidige gebroken boekjaar 2023 vertrokken zijn. Ook wordt de portefeuille van hardware-producten aangepast en het gehuurde kantooroppervlak verkleind, zodat er meer mensen op dezelfde ruimte gaan werken. CEO Satya Nadella stelde in een blogpost dat minder dan 5 procent van het personeel wereldwijd door de ontslagronde wordt getroffen. Hij wees ook op de economische vertraging. Bedrijven wereldwijd zijn voorzichtiger geworden omdat "sommige delen van de wereld in een recessie zijn en andere delen verwachten er een." Ook de veranderde prioriteiten van klanten worden genoemd als reden voor de ontslagronde. Microsoft neemt een last van 1,2 miljard dollar voor de reorganisatie, wat wordt verantwoord in het lopende tweede kwartaal. Dit zal de winst per aandeel met 0,12 dollar drukken. Bron: ABM Financial News

