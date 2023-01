Bank of America haalt WDP van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN) Bank of America heeft het koersdoel voor WDP verhoogd van 27,00 naar 29,00 euro, maar verlaagde het koopadvies naar neutraal. Dit bleek woensdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. Vorig jaar was ‘apocalyptisch’ voor vastgoed en 2023 moet wel beter worden, gezien de desinflatie die te verwachten is, maar voorlopig moeten vastgoedbedrijven de monetaire verkrapping en hogere rente nog verwerken. En dat kan moeilijk zijn en langer duren dan velen voorzien, denken de analisten. Warehouses De Pauw zal nog vele jaren profiteren van inflatiegerelateerde groei. Met de behoudende schuldpositie en een stijgende winst per aandeel is het aandeel volgens Bank of America momenteel redelijk gewaardeerd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.