Amerikaanse producentenprijzen dalen

(ABM FN-Dow Jones) De producentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in december gedaald dankzij lagere energieprijzen, terwijl een kleinere daling was voorzien. Dit meldde het Amerikaanse ministerie van Arbeid woensdag.

De producentenprijzen daalden op maandbasis met 0,5 procent, na een toename van 0,2 procent in november. Vooral energie werd goedkoper, bijna 8 procent.

Er was door economen voor december gerekend op een afname met 0,1 procent.

Zonder de volatiele prijzen van handelsdiensten, voeding en energie stegen de producentenprijzen in de VS in december met 0,1 procent. In november stegen deze kernprijzen met 0,3 procent.

Op jaarbasis stegen de producentenprijzen in december met 6,2 procent en de kernprijzen met 4,6 procent. In november was dit respectievelijk 7,3 en 4,9 procent.

