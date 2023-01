Futures Wall Street wijzen omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een iets hogere opening tegemoet, in afwachting van meer bedrijfsresultaten en economische cijfers, onder andere over de detailhandel.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,2 procent in het groen. Ook de Nasdaq lijkt een kwart procent hoger te openen.

De volatiliteitsindex CBOE die onder 20 staat, wijst op gezapigheid bij beleggers, na de recente rally, die hierdoor mogelijk beperkte ruimte heeft om verder te gaan.

Fundstrat wees erop dat meer dan 80 procent van de aandelen in de S&P500 boven het voortschrijdende twintigdaagse gemiddelde noteert en denkt dat dit betekent dat de rally voor het einde van de week uitdooft.



Eerder was er nog wat volatiliteit in de markt toen de Bank of Japan handelaren verraste door de rente ongemoeid te laten, waardoor de yen onderuitging en de Nikkei index juist hard steeg.

Economische cijfers op de agenda zijn de Amerikaanse detailhandelsverkopen in december, de producentenprijzen in dezelfde maand, het vertrouwen van huizenbouwers in januari en de bedrijfsvoorraden in november. Later op de dag publiceert de Federal Reserve zijn Beige Book.

Volgens CEO Rob Swaak van ABN AMRO is de onderliggende inflatie inmiddels relevanter voor de economisch vooruitzichten dan de energieprijzen. De vraag is hoe de ECB daarop gaat reageren, zei Swaak bij het World Economic Forum in Davos tegen CNBC.

Volgens ING kunnen ECB-bestuurders in Davos berichten tegenspreken dat ze in maart het tempo van renteverhogingen gaan verlagen. Dit zou de euro weer richting 1,09 dollar kunnen duwen voor het einde van de week.

De euro/dollar noteerde op 1,0832. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0790 op de borden.

Olie werd duurder. Een maart-future West Texas Intermediate steeg 2 procent tot 82,11 dollar. Brent-olie kostte 87,39 dollar, een stijging van 1,7 procent.

Bedrijfsnieuws

Disney kreeg een impuls nadat twee superheldenfilms uit het Marvel-pantheon "Black Panther: Wakanda Forever" en "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" toestemming kregen om te worden vertoond in Chinese bioscopen komende maand. China was de afgelopen jaren strenger met het toelaten van nieuwe Amerikaanse films.

Goldman Sachs, de zakenbank die dinsdag 6 procent inleverde op tegenvallende resultaten, lijkt woensdag niet op te veren.

Financieel dienstverlener Charles Schwab komt woensdag met resultaten naar buiten.

Het aandeel van Big 5 Sporting Goods ging onderuit, nadat de omzet in het vierde kwartaal aan de onderkant uitkwam van de bandbreedte die het bedrijf zelf had afgegeven. Het aandeel verloor 8 procent in de handel nabeurs dinsdag.

Moderna stijgt juist 6 procent in de handel voorbeurs, na sterke resultaten voor een vaccin tegen een virusaandoening van de luchtwegen.

Microsoft kondigde een ontslagronde aan, net als sectorgenoten in de technologieindustrie al deden. Het aandeel lijkt weinig aangedaan. Het bedrijf gaf geen exacte aantallen. Microsoft heeft meer dan 200.000 medewerkers.

Het aandeel Tesla blijft heen en weer schieten. Na enorme daling won het aandeel dinsdag 7,4 procent en lijkt nu voorbeurs weer op een 3,5 procent hogere start af te gaan.

Slotstanden

De S&P500-index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 3.990,97 punten. De Dow Jones-index verloor 1,1 procent tot 33.910,85 punten en technologiebeurs Nasdaq bleef dichtbij huis met een plus van 0,1 procent op 11.095,11 punten.