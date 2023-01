Valuta: euro stevig in herstel

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag ruim boven de 1,0850 dollar, nadat de munt eerder onder druk was komen te staan door indicaties dat de Europese Centrale Bank minder hard op het rentepedaal zou trappen, hetgeen vandaag werd weersproken.

"Uit Frankrijk werd in elk geval afwijzend gereageerd op die suggestie", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News.

Het is nog te vroeg om te speculeren over het rentebesluit van de Europese Centrale bank in maart, zo zei bestuurder Francois Villeroy de Galhau woensdag voor Bloomberg TV.

Persbureau Bloomberg meldde eerder op basis van bronnen dat de ECB overweegt om in maart de rente in een lager tempo te verhogen. Voor het rentebesluit op 2 februari februari blijft de verwachting een verhoging met 50 basispunten.

"We hebben heel duidelijk gesteld dat we per vergadering kijken", zei de bestuurder woensdag tegen Bloomberg. Het rentebesluit wordt genomen op basis van de laatste macrocijfers die beschikbaar zijn.

Voorzitter Christine Lagarde zei bij het rentebesluit in december dat de rente voor een bepaalde tijd met 50 punten zal worden verhoogd. “En die woorden zijn nog steeds van kracht”, benadrukte Villeroy woensdag.

"Deze zienswijze verklaart het herstel van de euro ten opzichte van de dollar, die ten opzichte daarvan relatief gezien behoorlijk onder druk was komen te staan", aldus Koopman.

Voor de euro meende Rabobank aanvankelijk dat een daling van de koers halverwege dit jaar richting pariteit tot de mogelijkheden zou behoren op basis van een recessiescenario voor de economie van de muntunie, maar inmiddels is dat bijgesteld. "We verwachten nog wel een daling van de eurokoers in de loop van het jaar, maar niet verder dan 1,05 dollar, omdat we rekening houden met een minder diepe recessie", aldus Koopman.

In december verruimde de Bank of Japan de rendementseisen waartegen de langlopende Japanse staatsobligaties werden opgekocht, woensdag liet de bank het gehele beleid intact. "De markt had verwacht dat er nog een keer voor een verruiming gekozen zou worden, of dat de eisen zelfs helemaal zouden worden losgelaten, maar dat bleek dus niet geval, waarna de yen flink verzwakte", aldus de analist van Rabobank woensdag.

De Britten zagen de inflatie op jaarbasis in december terugvallen naar 10,5 procent, gelijk aan de prognose. Op maanbasis bleef de prijsstijging gelijk op 0,4 procent en ook dit cijfer kwam overeen met de verwachtingen.

De inflatie van de eurozone kwam conform eerdere metingen over december op jaarbasis uit op 9,2 procent tegen 10,1 procent op jaarbasis in november.

Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten de detailhandelsverkopen, de producentenprijzen en de industriële productie over december op het programma. Over januari volgt het vertrouwen onder huizenbouwers en over november de bedrijfsvoorraden.

Voor de detailhandel wordt een daling van de verkopen op maandbasis verwacht van 1,0 procent verwacht. In november daalde de verkopen met 0,6 procent. De productie van de industrie daalt naar verwachting met 0,1 procent tegen een afname met 0,2 procent in november op maandbasis. De producentenprijzen nemen op maandbasis naar verwachting met 0,1 procent af na een stijging met 0,3 procent op maandbasis in november.

Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Fed van St. Louis James Bullard en van Dallas Lorie Logan. Daarnaast neemt bestuurder van de ECB-bestuurder Isabel Schnabel deel een vergadering van een comité van financiën van de Deutsche Bundestag.

De euro noteerde woensdag 0,6 procent hoger op 1,0861 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8796 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,5 procent en noteerde op 1,23546 dollar. De dollar steeg 1 procent naar 129,39 yen.