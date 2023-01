UBS zet ArcelorMittal op de verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft woensdag het advies voor ArcelorMittal verlaagd van Neutraal naar Verkopen, maar het koersdoel werd juist verhoogd van 23,00 naar 26,00 euro. Dit bleek uit een sectorrapport van de Zwitserse bank. Samen met ArcelorMittal werd ook Voestalpine op de verkooplijst geplaatst. "De fundamentals rechtvaardigen de rally [van deze aandelen] niet", vindt analist Andrew Jones. Die rally ving aan, toen China zijn economie begon te heropenen en de zorgen over de inflatie begonnen af te nemen. Stijgende staalprijzen in China zorgden ook voor een herstel in de Europese prijzen. "Maar dit is van korte duur", denkt Jones. Zo zal de vraag gaan tegenvallen en stijgt de capaciteit, nu fabrieken weer worden opgestart omdat de energieprijzen dalen. "Zonder een goed klimaat voor de prijsniveaus zien we weinig reden om staalaandelen in portefeuille te hebben." Het aandeel ArcelorMittal daalt woensdag 0,6 procent naar 28,79 euro. Bron: ABM Financial News

