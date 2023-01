IEA verwacht recordvraag naar olie dit jaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De snelle heropening van de Chinese economie na corona, zal tot een recordvraag naar olie leiden. Dit voorziet het Internationaal Energieagentschap. De vraag naar olie zal dit jaar met bijna 200.000 vaten per dag meer stijgen dan eerder door het energieagentschap werd voorzien. Hierdoor kan de vraag per dag stijgen met 1,9 miljoen vaten. De extra vraag betekent dat het IEA inmiddels voor dit jaar verwacht dat de totale vraag naar olie 101,7 miljoen vaten per dag bedraagt, hetgeen een record zou zijn. De snelle heropening van de Chinese economie komt als een verrassing voor de oliemarkt. Bovendien zal de Europese economie sterker blijven dan eerder door het energieagentschap werd aangenomen, mede door de zachte winter waardoor de energiecrisis naar de achtergrond verschuift. Ook lijkt de Amerikaanse Federal Reserve succesvol in het beteugelen van de inflatie, aldus het IEA. Bron: ABM Financial News

