'ASMI verrast weer' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASMI

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft met de resultaten in het vierde kwartaal weer positief verrast. Dit stelde analist Marc Zwartsenburg van ING woensdag. De cijfers waren "veel sterker" dan verwacht, zowel qua omzet als orders. De omzet lag 9 tot 14 procent hoger dan voorzien en de orders ongeveer 15 procent. De meevaller bij de orders was volgens ASMI vooral te danken aan het power/analoog/wafer-segment, waaronder een uitzonderlijk hoog orderboek in de siliciumcarbide epitaxy-activiteit. "Een fijne verrassing", aldus Hesselink, omdat de overname van LPE pas in oktober 2022 werd afgerond. "En dit betaalt zich nu al uit." "Al met al een erg geruststellende update", en één die de analistenconsensus voor 2023 met een omzetgroei van minder dan 10 procent er aardig conservatief laat uitzien, vindt de analist. ING heeft een koopadvies op ASMI met een koersdoel van 350,00 euro. Het aandeel stijgt woensdag 7,1 procent naar 306,75 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.