'Ongelooflijke ommekeer Just Eat Takeaway'

Beeld: Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft een ongelooflijke ommekeer achter de rug. Dit concludeerde analist Michael Roeg van Degroof Petercam woensdag op basis van een update van de maaltijdbezorger over het vierde kwartaal. In juli sprak Roeg de verwachting uit dat Just Eat Takeaway.com op termijn een EBITDA kan boeken van meer dan 400 miljoen euro. Op basis van de afgegeven outlook voor 2023 en de resultaten, lijkt het de goede kant op te bewegen en is zelfs een resultaat van 500 miljoen euro haalbaar. De orders vielen afgelopen kwartaal wel wat tegen, maar dat is volgens de analist irrelevant. "De vraag stond vermoedelijk onder druk door de hoge inflatie, de normalisatie na corona en een strikt kostenbeleid van maaltijdbezorgers", aldus de analist. De laatste factor heeft er volgens hem voor gezorgd dat Just Eat ervoor heeft gekozen om verlieslatende orders te laten lopen. "Er waren dus minder orders dan een jaar eerder, maar de kwaliteit van de bestellingen was superieur, zoals wordt bevestigd door de enorme ommekeer in de aangepaste EBITDA", aldus Roeg. De verwachting voor de aangepaste EBITDA die Just Eat Takeaway.com heeft afgegeven voor 2023, zag Roeg voorheen pas in 2024 mogelijk. "We verwachten dan ook dat we onze winstverwachtingen voor heel 2022 en daarna sterk moeten verhogen." Degroof Petercam handhaafde het koopadvies op Just Eat Takeaway.com met een koersdoel van 40,00 euro. Ook staat het aandeel op de favorietenlijst van de bank. Het aandeel schoot woensdag met 15,3 procent omhoog tot 27,82 euro. Bron: ABM Financial News

