Just Eat Takeaway en ASMI schieten omhoog op groen Damrak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger geopend, waarbij de koerswinsten van ASMI en Just Eat Takeaway.com opvielen. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,3 procent hoger op 751,30 punten. Onder de hoofdfondsen won ASMI 6,2 procent na tussentijdse cijfers. Morgan Stanley noemde de omzet en orders in het vierde kwartaal sterk. Besi schreef 2,4 procent bij, terwijl Ahold 1,1 procent inleverde. In de AMX schoot Just Eat Takeaway.com 8,5 procent omhoog, eveneens na een update over het vierde kwartaal. De EBITDA-verwachting voor dit jaar spreekt enorm tot de verbeelding, zo stelde Jefferies. Air France-KLM schreef 2,4 procent bij. FlowTraders verloor 1,1 procent. Onder de kleinere aandelen won Ebusco 2,5 procent na een nieuwe order uit Duitsland. Pharming verloor 1,2 procent. Bron: ABM Financial News

