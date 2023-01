Lichte omzetgroei voor Burberry Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Burberry heeft in het afgelopen kwartaal de omzet licht zien toenemen. Dit bleek woensdag uit een tussentijdse update van het Britse modebedrijf. De omzet steeg in het derde kwartaal, dat wil zeggen de drie maanden tot en met 31 december, met 5 procent naar 756 miljoen Britse pond. Op basis van constante wisselkoersen bleef de omzet stabiel. De omzet uit het vergelijkbaar aantal winkels steeg over de verslagperiode met 1 procent. Een jaar eerder bedroeg deze stijging nog 7 procent. Outlook Voor de groepsomzet wordt door Burberry nog altijd uitgegaan van een hoge enkelcijferige groei op de middellange termijn en een goede margegroei. Wisselkoersen zullen een positieve impact hebben. Bron: ABM Financial News

